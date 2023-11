Può essere considerata una spazzola per i capelli alla stregua di un’arma impropria? A quanto pare, sembra proprio di sì. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione

, che considera l’oggetto come una arma non convenzionale: i giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte con la sentenza numero 44-886 del 2023, hanno infatti accolto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del tribunale di Isernia, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una donna per il reato d lesioni private con le relative aggravanti. Ciò che i giudici del Palazzaccio hanno escluso è l’aggravante dell’uso di armi. La sentenza della Cassazione fa discutere e non è escluso che possa creare dei precedenti.