Il Cavaliere Michele Cutro, celebre critico enogastronomico, al Palazzo Cannavina Boutique Hotel & SPA di Via Cannavina a Campobasso, per premiare le Eccellenze Imprenditoriali con il premio alla carriera 2022/2023. Il suo giudizio è considerato un faro nell’oceano delle eccellenze enogastronomiche alberghiere. L’evento è stato una celebrazione di gusto, passione e dedizione per l’arte alberghiera, segnando un momento significativo per Campobasso e per coloro che si sforzano di offrire esperienze di livello ai propri ospiti, obbiettivo perseguito con successo dalla padrona di casa Emanuela Carusi e dal suo staff. Nel corso della cerimonia è stata rilasciata al Palazzo Cannavina Suite & Private SPA ideato nel 2016 la certificazione di Eccellenza Imprenditoriale che premia la carriera 2022/2023 che declama: “Alla indiscussa capacità imprenditoriale di chi ha vinto la sfida della rigenerazione urbana e della valorizzazione territoriale. Con grande maestria è stata creata un’atmosfera soft ed elegante con una minuziosa attenzione alla cura dei particolari e dalla cromaticità inebriante che crea un inedito e meraviglioso contrasto con il passato, racchiuso e custodito in questa dimora come in uno scrigno prezioso”. Da Michele Cutro, l’auspicio di un’incessante operatività e soddisfacimento sempre maggiore della clientela ed un futuro professionale sempre più ricco di soddisfazioni. La padrona di casa Emanuela Carusi ha ringraziato, insieme alla sua famiglia e al suo staff, tutti i partecipanti all’evento.