Emergenza lupi a Trivento, l’Asrem risponde alla nota di Corallo: sono un’evenienza sempre più frequente. A seguito della nota di richiesta ai vari organi competenti, Prot. N.17592 del 02/11/2023 avente ad oggetto “Avvistamenti canidi nel centro abitato probabilmente “lupi”. Richiesta intervento” – scrive il sindaco Pasquale Corallo – avvisa i cittadini che in data 06/11/2023 è pervenuta nota di risposta con Prot. N.111389 – 06/11/2023 da parte del Dipartimento Unico di Prevenzione della Asrem. Per quanto concerne la specie avvistata, probabilmente “lupo”, il Dipartimento Unico di Prevenzione della Asrem specifica, per la propria competenza, quanto segue: “I Lupi, sono un’evenienza sempre più frequente. Dati scientifici raccolti sulla popolazione appenninica, evidenziano come la principale fonte trofica per il lupo sia ormai rappresentata dal cinghiale; è ovvia conseguenza che il lupo sia presente in quei territori con presenza stabile dei cinghiali”. Per quanto concerne le norme comportamentali da raccomandare ai cittadini il Dipartimento Unico di Prevenzione della A.S.RE.M. specifica, per la propria competenza, quanto segue: “Si precisa che è sempre opportuno mantenersi a distanza da animali senza padrone ancorché selvatici, evitare i movimenti bruschi e i rumori molesti, non somministrare loro del cibo e porre particolare attenzione agli animali da compagnia, particolarmente i cani di piccola taglia che potrebbero essere facile oggetto di aggressioni da predatori”. L’amministrazione comunale ringrazia il Dipartimento unico di prevenzione della Asrem per la solerte risposta e invita i cittadini al rispetto di tali norme comportamentali dettate dal dipartimento unico di prevenzione della Asrem.