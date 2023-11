Fondi PNRR, avviati i lavori per l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Trivento. Grazie al finanziamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, pari a 500mila euro, l’Amministrazione comunale di Trivento ha potuto avviare i lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia, sita in via Acquasantianni. “Siamo riusciti ad ottenere il finanziamento del PNRR – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – per il progetto di ampliamento della scuola dell’infanzia, sarà realizzata una nuova ala attigua alla struttura esistente, con nuovi spazi e aumento dei volumi destinati al refettorio, che ospiterà la sezione della ex scuola di Montagna, attualmente con sede presso la nuova sede comunale di piazza Municipio. In questo modo la stessa scuola dell’infanzia avrà un’unica sede e questo non può che favorire l’integrazione degli alunni, il tutto nel nucleo scolastico che abbiamo realizzato, con tutte le scuole della città presso via Acquasantianni. Ultimo tassello della nostra programmazione – conclude Corallo – prevediamo di utilizzare, una volta effettuato il trasloco, gli spazi oggi destinati agli alunni della ex scuola di Montagna per le riunioni del Consiglio comunale, così favoriamo e agevoliamo l’attività amministrativa”.