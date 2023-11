Eventi atmosferici avversi, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per la segnalazione danni. Con una nota rivolta ai cittadini residenti, il sindaco Pasquale Corallo invita a segnalare gli eventuali danni subiti a seguito degli eventi atmosferici del 2 e 3 novembre: “a seguito del vasto e intenso sistema perturbato di origine atlantica, che ha interessato nei giorni 2 e 3 novembre u.s. anche il territorio del Comune di Trivento, con copiose precipitazioni e forti venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti meridionali, si è determinato uno stato di diffusa criticità sul territorio con il danneggiamento di edifici, strutture ed infrastrutture, pubbliche e private e chiede di voler celermente segnalare gli eventuali danni subiti dal patrimonio edilizio, dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici con l’indicazione delle misure straordinarie per garantire la funzionalità dei servizi. Si invitano tutti gli interessati a inviare le segnalazioni, anche corredate di allegati fotografici e/o video, entro la data del 08 Novembre 2023 alle ore 12:00, all’indirizzo pec comunale: protocollo.trivento@pec.it o via mail all’indirizzo: segreteriacomunetrivento.it. Si precisa che le attività ricognitive dei danni non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi e che la ricognizione delle spese deve essere circoscritta ad un rigoroso nesso di causalità con l’eccezionale evento meteorologico che ha determinato uno straordinario impatto sul territorio comunale.