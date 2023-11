In Molise, secondo il report del Ministero della Salute aggiornato allo scorso 3 novembre, la copertura vaccinale anti Covid per gli over 60 è dello 0,02%. La fascia di età più numerosa, 40.931 cittadini, è quella compresa tra i 60 ai 69 anni. A seguire, 70-79 anni (30.905) e over 80 (27.228). La campagna vaccinale, dunque, fa registrare ancora un ridotto numero di vaccinazioni, situazione che ha indotto il ministero della Salute a trasmettere una nota alle Regioni con le indicazioni e raccomandazioni per il proseguimento della campagna vaccinale. In particolate si raccomanda di implementare le più opportune misure organizzative, con specifico riferimento alla collaborazione operativa dei Medici di medicina generale (Mmg), Pediatri di libera scelta (Pls) e delle Farmacie, “atte a garantire una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia”. Si raccomanda, inoltre, “di rafforzare le attività di comunicazione e informazione e di rendere possibile ai cittadini la prenotazione della vaccinazione anti Covid tramite piattaforma regionale online”.