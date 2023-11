Share on Twitter

Celebrata a Trivento la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Il sindaco Pasquale Corallo e l’Associazione Combattenti e reduci, guidata da Tonino Mastroiacovo, hanno voluto celebrare questa importante data storica per la Nazione, portando il saluto delle autorità politiche, militari e religiose al Monumento ai Caduti, presso Piazza Fontana. Dopo la messa celebrata nella chiesa Santa Croce dal Vicario generale della diocesi di Trivento, don Mario Fangio, accompagnato da don Antonio Guglielmi, il corteo formato dai carabinieri della locale stazione, sotto il comando del maresciallo Francesco Nobile, dai Vigili urbani, dall’Associazione Combattenti, dalla sezione Alpini Trivento e da una rappresentanza della scolaresca, erano presenti studenti del Liceo, ha deposto una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti realizzato da Vincenzo Puchetti, grazie alla raccolta fondi di molti triventini emigrati e inaugurato durante il ventennio fascista. Il sindaco Pasquale Corallo ha ricordato il valore della Giornata del IV Novembre, il sacrificio di tanti giovani per la crescita della Patria, valori che vanno difesi, valori che muovono verso la pace, messa sempre in discussione e a repentaglio e i teatri di guerra internazionali ne sono, purtroppo, una evidente prova.