Scomparsa di Emiliano Civico, le telecamere di “Chi l’ha visto?” a Trivento. Nella mattinata di ieri, 4 novembre, le telecamere della nota trasmissione di Rai 3 sono arrivate a Trivento, per il 60enne Emiliano Civico scomparso il 24 maggio scorso e mai più ritrovato. L’ultimo avvistamento, infatti, è avvenuto sulla strada Statale 650, in direzione San Salvo, in provincia di Chieti. Dopo quella data si sono susseguite solo congetture e presunti avvistamenti, ma in realtà di Emiliano Civico se n’è persa qualsiasi traccia. I giornalisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, hanno prima sentito i cittadini di Trivento sul caso Civico, per poi entrare nella casa degli anziani genitori, accompagnati dal sindaco Pasquale Corallo. Il prossimo mercoledì andrà in onda il servizio, nel frattempo riportiamo i dati di Emiliano Civico, diramati lo scorso 1° giugno dalla Prefettura di Campobasso: età 59 anni; statura 1,76; occhi castani; capelli brizzolati; segni particolari vari tatuaggi su entrambe le braccia e sul collo.