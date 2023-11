Share on Twitter

La sfida è tra Orazio Civetta, Sindaco di Ripabottoni e Giuseppe Puchetti, Sindaco di Larino.

I due primi cittadini si contendono lo scranno più alto della Provincia di Campobasso – quello del Presidente – dove, fino a qualche settimana fa sedeva Francesco Roberti, ora Governatore.

Per l’elezione del Presidente votano solo i consiglieri ed i Sindaci della provincia di Campobasso. Dopo la riforma Del Rio sono infatti elezioni c.dette di secondo grado, cui hanno diritto di voto solo gli amministratori di 84 Comuni. In totale sono 977.

L’urna, nella sala della Costituzione dell’Ente di via Roma accoglie le schede dei votanti fino alle 20 di oggi. L’apertura del seggio questa mattina alle 8.

Le elezioni del Presidente si tengono con il sistema del voto ponderato; ovvero hanno più peso i voti degli elettori (consiglieri e Sindaci) che rappresentano i comuni con più abitanti. Per questo le schede al seggio sono 4 e di colore diverso. Azzurra per gli elettori dei comuni fino a 3000 abitanti, arancione dai 3 ai 5 mila, grigia da 5 a 10 mila e verde per gli elettori dei comuni con più di 30 mila abitanti.

Subito dopo la chiusura del seggio, alle 20 e dopo i riscontri, le operazioni di scrutinio.

In serata dunque si conoscerà il nome del nuovo Presidente della Provincia. Nel segno della continuità – anche politica – con l’ex Presidente Roberti nel caso di affermarmazione di Civetta (che ha già svolto le funzioni di reggente dopo la decadenza del Governatore). Oppure con una svolta e con un governo di centro sinistra nel caso di affermazione di Puchetti che mita a raccogliere consensi da quell’area politica seppur dichiaratosi indipendente dal momento della proposizione della candidatura.