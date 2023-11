Share on Twitter

Share on Facebook

di Stefano Capuano

Finale. Vittoria importante del Campobasso, che nel secondo tempo prova a chiuderla. Poi, aumenta la pressione del Fano, ma il vantaggio tiene. Decide la rete di Di Nardo al 33′.

91- contropiede Campobasso, Rasi per Mengani, tiro murato

4 minuti di recupero

87- occasionissima per il Fano, palla persa a centrocampo dal Campobasso, Cardinali tira, respinge esposito, sul successivo tap in salva tutto Pontillo sualla linea

84- ammonito Nonni (Campobasso)

82- doppio cambio Campobasso, Rasi per Maldonado, Mengani per Tordella

80 – sostituzione Fano, Zanni per Tenkorang

79- sostituzione Campobasso entra Abreu per Di Nardo (Campobasso)

78- rischia Esposito su un rinvio, Zammarchi recupera e crossa in area, si salva la difesa del Campobasso.

73- prima sostituzione Campobasso, Ricamato per Corvino

72- occasione Fano, Tenkorang dalla destra, pallone che arriva Roberti, il cui tiro trova la grande risposta di Esposito

69- sostituzione Fano, Zammarchi per Pensalfini

68- azione pericolosa del Fano, Campobasso scoperto, il cross di Tenkorang in area non trova compagni.

66- azione pericolosa del Campobasso, prima con Tordella, conclusione murata, poi su sponda di Di Nardo Corvino tira ma trova la risposta di Viscovo

65- pallone pericoloso in area Campobasso, la conclusioen di Tenkorang non trova la porta

62- su angolo, colpo di testa di Tenkorang pallone a lato

56- contropiede Campobasso, Di Nardo viene murato in angolo da Tomassini

55- interessante cross dalla sinistra di Pontillo a tagliare l’area, la difesa ospite devia in corner

53- sostituzione Fano, entra Cardinali per Antonioni

48- occasionissima per il Campobasso. Bravo Lombari a liberarsi di un avversario ad entrare in area e centrare nell’area piccola dove Di Nardo non trova la deviazione vincente. Sul prosieguo, ci prova Nonni, para Viscovo

46- inizia il secondo tempo

Fine primo tempo, il Campobasso in vantaggio meritatamente dopo aver costruito diverse occasioni. Fano poco pericoloso.

2 minuti di recupero

39- percussione di Corvino, arriva al limite, tiro alto

35- reazione Fano, pallone pericoloso in area, Urbinati non riesce a deviare

33- Vantaggio del Campobasso! Cross di Tordella, Di Nardo con un pallonetto di testa supera Viscovo per l’1-0

30- Aboncklet devia su angolo di Corvino, para Viscovo

29- ammonito Mancini (Fano)

24- punizione insidiosa di Urbinati, deviazione in angolo

23- ammonito Gonzalez (Campobasso)

15- punizione pericolosa di Maldonado, palla a lato

13- Maldonado inventa sul palo lontano per Pontillo, il difensore rossoblù in tuffo di testa non inquadra la porta

12- lungo giro palla del Campobasso, poi conclusione di Lombari alta

1- Inizia l’incontro

Osservato un minuto di silenzio per le vittime del maltempo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Campobasso: Esposito, Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Pontillo, Maldonado, Tordella, Abonckelet, Lombari, Corvino, Di Nardo (a disp. Di Donato, Ioio, Mengani, Hulidov, Rasi, Ricamato, Tarcinale, Abreu, Ripa) All. Pergolizzi

Fano: Viscovo, Riggioni, Mancini, Tomassini, Antonioni, Roberti, Gonzalez, Urbinati, Pensalfini, Tenkorang, Padovani (a disp. Bellucci, Cardinali, Saponaro, Antonioni, Zanni, Zingaretti, Malshi, Cannavaro, Badan, Zammarchi)

Arbitro: Sig. Giudice della Sezione di Frosinone

Assistenti: Marchese e Santoro

Pergolizzi rilancia Corvino dal 1′, tridente con Di Nardo e Lombari, in campo l’ex Bonacchi. Nel Fano c’è Urbinati a centrocampo e Padovani in avanti. L’ex Zammarchi in panchina.