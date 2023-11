“In seconda elementare, il 12 gennaio 2008, ho mantenuto il nastro tricolore durante l’inaugurazione della palestra antisismica della mia scuola. Di quella mattina ricordo la gioia di noi bambini, che finalmente avevamo una palestra abbastanza grande per correre e giocare”. E’ la testimonianza, affidata ai social, di Francesca Mastrovito, ex alunna della scuola di Casacalenda dove ieri è crollata la palestra. “Sono passati soltanto 15 anni da quel giorno – prosegue – e il vento forte ha spazzato via, in parte, la culla dei miei ricordi: le recite, il minivolley, le ore di ginnastica, il tempo passato con i miei amici. È incredibile che soltanto tre giorni fa sulle bacheche di tutti noi sono stati ricordati i bambini di San Giuliano. Venti anni in cui tutti noi rivolgiamo a loro un pensiero ‘per non dimenticare’. Ma io mi chiedo: quanti di ‘coloro che possono fare la differenza’ hanno realmente ascoltato le parole di quella mamma straziata, che nel 2002 chiedeva di costruire scuole più sicure per i nostri bambini? Quante volte ancora avete intenzione di assistere a un corteo di bare bianche per le vie dei vostri paesi?”. La testimonianza della giovane quindi conclude: “Io non sono un ingegnere, non ho idea di come si costruisca un edificio ma è necessario prendere atto del fatto che una palestra antisismica che viene buttata giù dal vento sia stata costruita con i mattoncini Lego, evidentemente. Abbiate un po’ di rispetto per chi come me, la generazione terremoto, non ha mai frequentato una scuola ‘vera’, fatta di mattoni invece che in legno o in situazioni di fortuna. Passatevi una mano sulla coscienza e costruite edifici sicuri. È una fortuna che sia accaduto di notte e che non ci fossero i bimbi presenti”.