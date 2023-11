Le uncinettine di Trivento nella trasmissione di Rai 3 “TGR Mezzogiorno Italia”. Oggi, sabato 4 novembre, alle ore 13.25, le uncinettine di Trivento saranno sulla terza rete Rai, nel programma di approfondimento della TGR nel Sud Italia: per scoprire aspetti, problematiche, volti e storie ignorati o poco conosciuti; un incontro con il Sud che è cambiato e che sta cambiando. Questa è la mission della trasmissione, per Trivento è certamente una vetrina importante, ancora una volta guadagnata dall’associazione “Un Filo che Unisce”, diretta da Michela Anziano, “grazie alle nostre uncinettine, Trivento torna ancora una volta alla ribalta nazionale e non solo – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – ringrazio tutti i componenti dell’Associazione “Un Filo he Unisce” per quello che hanno fatto e per quello che stanno continuando a fare con costanza: sono una grande opportunità per la nostra Città, un forte impulso alla crescita e al rilancio, che riesce a tenere uniti le generazioni, garantendo quel passaggio di conoscenze e tradizioni, per la salvaguardia di un patrimonio inestimabile, fatto di arte e di cultura”.