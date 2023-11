Una sfida che si annuncia intensa, di quelle in grado di segnare il cammino. Secondo ad un punto dalla capolista a punteggio pieno, il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso ritrova il rettangolo di gioco amico del ‘Montini’ e lo fa per sfidare una delle altre big del girone G della serie B maschile di pallavolo: ossia quel Roma 7, che, nella passata stagione, più di qualche grattacapo diede al team rossoblù. Un ensemble quello capitolino sinora sempre a segno, salvo nello scorso turno quando si è dovuto inchinare alla leader Genzano.

«Andiamo a confrontarci con una squadra pericolosa – spiega alla vigilia il tecnico dei rossoblù Mariano Maniscalco – che ha giocatori in grado di creare difficoltà, come sappiamo bene dallo scorso torneo. Credo che il 3-0 rimediato sabato scorso tra le mura amiche possa anche essere sinonimo di una giornata storta e di un’avversaria che ha saputo mettere a frutto qualsiasi occasione le si sia presentata dinnanzi». «Senz’altro, sarà una delle sfide di cartello – prosegue – perché credo che stiamo parlando di un team che, con noi, Genzano e Lazio punta senza mezzi termini ai playoff, anche se aggiungerei a questa lista, e spero di non aver dimenticato altri possibili protagoniste, due outsider non da poco come Virtus Roma e Pomigliano».

Da un punto di vista complessivo, i campobassani arrivano alla contesa con tutto il gruppo a disposizione ed in palla. Martedì ha ripreso a lavorare coi compagni anche il centrale Mattia Minuti, che appare in buone condizioni anche se il suo effettivo minutaggio andrà verificato in corso di contesa.

«Loro – prosegue Maniscalco riferendosi allo scouting operato sul team capitolino – sono una squadra scaltra con giocatori abituati a questo tipo di campionato. Hanno perso il regista Paolucci, passato a Genzano, ma hanno un martello su attacco a due come Pizzini che dà grande spessore alla squadra, un buon rendimento dei posti tre ed un secondo laterale d’ordine. Come tutte le formazioni capitoline, tra l’altro, hanno nella difesa un mantra del loro gioco e, pur alla ricerca di un nuovo equilibrio col nuovo palleggiatore, hanno già dei capisaldi molto chiari per il loro gioco».

In tal senso, a livello di condotta tattica, per il trainer dei ‘diavoletti’ sarà determinante «dare solidità alle certezze che stiamo cercando di costruire forti del nostro obiettivo ben preciso. Ritorniamo a giocare davanti ai nostri tifosi e questo è un aspetto non da poco, motivo in più per fare di tutto per centrare il risultato pieno».

Con primo servizio domani – primo sabato del mese di novembre – alle ore 18 nello scenario amico del Montini a dirigere le operazioni, in questa sfida aperta a tutte le prospettive, saranno il casertano Giovanni Di Martino ed il potentino Stefano Capobianco.