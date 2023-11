Share on Twitter

Share on Facebook

Lupo nel centro urbano di Trivento, il sindaco Pasquale Corallo lancia l’allarme. “Sono pervenute segnalazioni di avvistamenti di un ” canide “, – scrive Corallo – probabilmente un lupo, nel centro abitato di Trivento, con conseguente notevole preoccupazione tra i cittadini.Questa mattina chiedero’ un “intervento risolutore ” agli Organi Preposti: Prefettura, Assessorato Agricoltura, Carabinieri Forestali etc. ”

Di pochi giorni fa un altro avvistamento del lupo in via Trignina, a pochi passi da centro trignino.