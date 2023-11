È attesa a breve l’apertura del cantiere per i lavori del Lotto Zero. L’Anas ha infatti concluso la procedura relativa alla gara e, ad aggiudicarsi l’appalto, per 134 milioni di euro, è stata la Vianini spa. Procede dunque senza intoppi l’iter per il completamento del tratto di strada che collegherà il bivio di Pesche al Lotto 1 della Isernia-Castel Di Sangro.

Ma l’opera continua a far discutere, tanto per l’impatto ambientale che avrebbe quanto per il rapporto costi-benefici giudicato inefficace da molti, primo tra tutti il comitato No Lotto Zero.

Il Comune di Isernia, che si era schierato contro l’opera presentando ricorso al Tar, ha invocato ora una spinta ai tempi della giustizia amministrativa per anticipare la discussione dell’udienza di merito.

E c’è aria di crisi nel matrimonio tra il comune e il comitato: Celeste Caranci, referente del gruppo, punta il dito contro il sindaco: “poteva fare di più – accusa – inutile piantare nuovi alberi senza evitare il disboscamento di quelli già esistenti”.