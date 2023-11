Dopo gli interventi di messa in sicurezza e rigenerazione delle zone verdi delle scorse settimane, a Isernia riapre al pubblico il Parco dell’Acqua Sulfurea. Sabato 4 novembre, a partire dalle ore 12.00, l’area sarà nuovamente fruibile ai cittadini.

Parco dell’Acqua Sulfurea, orari di apertura e nuove attività

Il Parco sarà aperto al pubblico tutti i giorni, nelle sole ore diurne. L’amministrazione comunale ha infatti optato per una chiusura serale del sito al fine di tutelarne il decoro e garantire un maggiore controllo del complesso.

L’amministrazione ha inoltre intenzione di avviare un confronto con le associazioni che operano sul territorio per tracciare, in maniera congiunta, un percorso in grado di promuovere iniziative di valorizzazione del Parco e di educazione ambientale che coinvolgano la cittadinanza, a partire dagli Istituti Scolastici.