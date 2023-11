SICURLUBE REGALBUTO-CLN CUS MOLISE​3-2

(2-0 primo tempo)

Regalbuto: Miraglia, Wallace, Bruno, Rosone, Chiavetta, Parra, Capuano, Vitale, Campagna, Ogata, Leotta, Castrogiovanni. All. Gamiddo.

Cln Cus Molise: Mariano, Di Camillo, Ferrara, Migliorini, Di Stefano, Di Lisio, De Nisco, Bocca, Turek, Quilez, Pazienza, Triglia. All. Sanginario.

Arbitri: Stefano Billo (Schio), Salvatore Freccia (Catanzaro), Crono: Fabio Perez (Siracusa).

Marcatori: 1’31” Capuano, 6’48” Castrogiovanni pt; 17’29” Capuano, 19’22, 19’43” Turek st.

Note: Ammoniti Di Lisio, Canpagna, Turek, Di Stefano. Espulso Triglia al 12’53” della seconda frazione.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise cade in Sicilia battuto dal Regalbuto nel turno infrasettimanale. I rossoblù hanno una reazione d’orgoglio nel finale ma la doppietta di Turek non basta per rimettere in piedi il match.

La cronaca – Nel primo tempo partono bene i locali con un tiro di Capuano alzato in corner da Mariano. Lo stesso giocatore degli isolani porta in vantaggio la Sicurlube approfittando di un errore in impostazione della difesa. La risposta ospite è in un tiro di Bocca respinto. I siciliani si vedono subito dopo con Wallace che serve Capuano, conclusione parata da Mariano. Sull’altro fronte Di Lisio lanciato in profondità aggancia bene il pallone ma la sua conclusione viene respinta di piede da Leotta. Scampato il pericolo la Sicurlube trova il raddoppio. Calcio di punizione battuto da Castrogiovanni che scambia con Parra e poi infila la sfera sotto al sette. Nel finale di tempo il Cus Molise ci prova con Turek, deviazione in angolo di Leotta.

Nella ripresa gli ospiti optano da subito per il power play e sfiorano la marcatura quando Triglia ruba palla e serve Turek. Il numero 15 prova a saltare Leotta, la sfera termina a De Nisco che colpisce la traversa. Sull’altro fronte stessa sorte tocca a Parra che dalla sua area prova a fare centro nella porta sguarnita ma non trova il bersaglio grosso. Poi è Castrogiovanni ad impegnare Mariano, bravo nella respinta. Il Cln Cus Molise non ci sta: Triglia prova a suonare la carica ma Leotta ha idee diverse e si oppone. Lo stesso numero 21 al 12’53” è costretto a fermare con le cattive Capuano lanciato a rete e viene espulso. Per i rossoblù ospiti ci sono due minuti di inferiorità. Capuano saggia i riflessi di Mariano che non si fa sorprendere. Sul rinvio del portiere De Nisco aggancia bene ma conclude al lato. Il Regalbuto trova anche il tris. Castrogiovanni approfitta di una disattenzione avversaria e serve Capuano che mette alle spalle di Mariano il pallone del 3-0. A questo punto il Cln Cus Molise ha un sussulto d’orgoglio. Bocca serve lungo Quilez che trova libero Turek. Leotta è battuto. Qualche secondo più tardi De Nisco intercetta un lancio lungo di Leotta e offre a Turek che non sbaglia e mette così a segno la sua doppietta personale. Finisce 3-2 per il Regalbuto con gli universitari proiettati alla sfida di sabato contro l’Itria.