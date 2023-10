Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Isernia, con il Luogotenente Carica Speciale Zampini Michele e il Capitano Iodice Francesco, nell’ambito dei seminari divulgativi per la diffusione della prevenzione alle truffe in danno di vittime vulnerabili promossi dal Comando provinciale Carabinieri di Isernia, hanno incontrato un gruppo di anziani presso la Sala Polivalente del Comune di Pesche, sala messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte anche il Sindaco del comune Dott.ssa Maria Antenucci e altre autorità comunali, è stato affrontato il tema della prevenzione alle truffe, focalizzando l’attenzione, in particolar modo, alle strategie di contrasto ai vari modus operandi attuati dai malfattori.

Gli anziani hanno partecipato con interesse all’incontro e hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi. L’Arma dei Carabinieri da sempre promuove questo tipo di contributo culturale, coinvolgendo attivamente i cittadini, con i quali viene instaurato un concreto confronto, stimolandone la curiosità. L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza alle persone con l’obiettivo di prevenire determinati fenomeni criminali ed accrescere il senso di fiducia verso le Istituzioni.

L’attenzione dell’Arma per questo fenomeno è altissima anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati nella provincia, episodi in cui finti appartenenti alle forze di polizia, falsi operatori di luce e gas ma soprattutto finti parenti in difficoltà, hanno cercato di truffare persone anziane.

È importante prestare la massima attenzione, rivolgendosi alle forze dell’ordine in caso di necessità, reale o presunta, non esitando a chiamare il 112.