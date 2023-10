Incidente stradale a Trivento, auto investe un branco di cinghiali. Un residente del centro trignino, alla guida di una Fiat Panda vecchio modello, ha investito un branco di cinghiali all’ingresso nord della Città. Purtroppo è questo l’ennesimo incidente nell’area, considerato che a poca distanza c’è un bacino idrico dove gli ungulati vanno a dissetarsi e attraversano poi l’arteria principale, in zona Montelungo. Fortunatamente il conducente non ha riportato danni di rilievo, mentre l’auto è stata messa fuori uso dal violento impatto che ha causato la morte di alcuni cinghiali. Oltre ai sempre più numerosi avvistamenti di lupo, pochi giorni fa addirittura in pieno centro abitato, l’altra emergenza dovuta ai cinghiali è sempre in atto, con grossi rischi all’incolumità pubblica e danni all’agricoltura.