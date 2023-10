Share on Twitter

“Il Palio d’Italia, programma di Rai 3 oggi pomeriggio con Trivento, Agnone e Torella del Sannio protagonisti. Oggi, 30 ottobre, alle ore 15.20, sulla terza rete Rai, andrà in onda il nuovo programma “Il Palio d’Italia”, condotto da Angela Rafanelli. Un viaggio lungo la Penisola, un gioco settimanale dove due borghi, ospiti di un terzo paese, si sfidano, a suon di storia, tradizioni, ricette e giochi in piazza. Nella trasmissione di oggi, il paese ospitante è Trivento, i due borghi in gara sono Agnone e Torella del Sannio. Il programma con i tre comuni molisani protagonisti continuerà, sempre allo stesso orario d’inizio, domani 31 ottobre e venerdì 3 novembre. La giuria sarà composta dai tre triventini, Mariangelina Santorelli, Michela Anziano e Paolo Scarano. Il programma nasce da un’idea di Francesca Frizzi e Giuseppe Bosin, l’autrice è Sara Lorenzini originaria di Trivento.