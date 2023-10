Share on Twitter

Costituito all’Azienda sanitaria regionale del Molise il Nucleo ispettivo. Il provvedimento, a firma del direttore generale Giovanni Di Santo, “considerato che all’interno dell’Azienda si verificano situazioni di varia natura, con risvolti per i quali risulta necessario, ovvero opportuno, effettuare verifiche ispettive e/o inchieste interne per l’accertamento dei fatti e dei relativi effetti”. L’Organismo opererà a supporto della Direzione strategica e su specifico mandato della Direzione generale, della Direzione sanitaria e amministrativa “entro un range temporale predefinito e con i poteri di volta in volta conferitigli presentando, al termine dell’attività, proposte articolate volte anche, se del caso, a dirimere controversie instaurate e a prevenirne nuove”. Nello svolgimento dei suoi compiti – si legge nel documento, “il Nucleo ispettivo interno ha pieni poteri istruttori, ivi compresa la facoltà di accedere a tutti i documenti necessari, esaminandoli ed estraendone copia, presso tutte le Unità operative competenti, nonché di accedere a tutte le banche dati necessarie”.