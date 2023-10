Sono pronto a candidarmi per le prossime elezioni europee. A parlare è Aldo Patriciello, punto di riferimento forte dell’intero centrodestra in regione. E’ col suo placet che la coalizione mette in campo ad ogni appuntamento uomini e squadre. Determinanti – come accade ormai da anni – sono state le sue scelte e le sue indicazioni anche in occasione delle ultime regionali che hanno incoronato Francesco Roberti presidente della Regione Molise. A Patriciello si deve la nascita del movimento politico “Il Molise che Vogliamo”, formazione che ha ottenuto l’elezione di due consiglieri regionali: Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti, quest’ultimo attuale assessore al bilancio. Fondamentale, dice Patriciello, il radicamento sul territorio. L’europarlamentare parla a margine dell’apertura a Venafro della sede cittadina del movimento.

Le elezioni eurpoee sono già fissate e si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. Patriciello è pronto alla nuova sfida che lo porterebbe a correre per la quinta volta per il Parlamento europeo. Non scaldo i motori, il motore è sempre acceso: dice con la consapevolezza di chi ha sempre fatto della politica vecchio stile una bandiera, quella della vicinanza e della presenza sul territorio.