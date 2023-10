CUS MOLISE-BULLDOG CAPURSO 0-4 (0-3 p.t)



Cln Cus Molise: Mazzaglia, De Nisco, Triglia, Nathan, Bocca, Di Camillo, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Di Lisio, Turek, Pazienza. All. Sanginario

Bulldog Capurso: Di Ciaula, Leggiero, Campagna, Lamas, Senna, Lisco, Petronella, Rotondo, Pavone, Mazzei, Fortunato, Dammaco. All. Guarino.

Arbitri: Ionut Cristea (Albano Laziale), Michele Bomboletti (Citta’ di Castello) Crono: Fabio Capaldi (Isernia)

Marcatori: 1’34” Senna, 12’17” Rotondo, 19’09” Lamas pt, 16’56” s.t. Lamas st.

Note: ammonito Lamas.

Cade in casa il Circolo La Nebbia Cus Molise che alza bandiera bianca contro il Capurso e non riesce a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. La cronaca – Pronti via e il Capurso passa in vantaggio. E’ Leo Senna ad approfittare di un errore dei locali per battere Mazzaglia. La reazione dei cussini è veemente. Bocca vede la sua conclusione al volo deviata in corner, poi è Nathan ad assistere Triglia, tiro preciso e palo interno con la sfera che è preda dei difensori, abili a liberare. La squadra di Sanginario attacca a testa bassa e De Nisco da ottima posizione alza troppo la mira. Il Capurso si difende con ordine e agisce in ripartenza. I molisani, di contro, provano a pungere con azioni manovrate. Ci prova Bocca e ancora una volta il palo nega la gioia del gol ai padroni di casa. Ci pensa poi Di Ciaula a salvare il Capurso sull’incursione di De Nisco, sfera in angolo. I pugliesi provano ad allentare la pressione con un tiro di Campagna, Mazzaglia si rifugia in angolo. Il Capurso trova la rete del raddoppio con una grande invenzione di Paolo Rotondo che incastona la sfera all’incrocio dei pali dove Mazzaglia non può proprio arrivare. Incassata la seconda rete i campobassani provano a riorganizzarsi e nel finale di primo tempo moster Sanginario ordina il gioco a cinque. La mossa non dà i frutti sperati. Il Capurso, da par suo, trova anche la terza marcatura. Mazzaglia rinvia e Lamas è in traiettoria. Palla in fondo al sacco per lo 0-3 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa il Cln Cus Molise prova a reagire: Di Lisio chiama al grande intervento Di Ciaula. Cln Cus Molise ancora con il gioco a cinque e Di Stefano che si gira e tira, Di Ciaula è attento. Il Capurso tiene bene il campo anche sulla pressione avversaria. Triglia, break in pressione e tiro al lato non di molto. I pugliesi, sfruttando il power play avversario trovano anche il quarto gol. Errore in impostazione del Cln Cus Molise e Lamas non deve fare altro che depositare nella porta sguarnita il pallone dello 0-4. Archiviata questa sfida i campobassani avranno subito l’occasione del riscatto. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale e in calendario c’è la sfida di Regalbuto.