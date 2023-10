Share on Twitter

Le qualità di un gruppo che si sta ergendo ad autentica ‘rivelazione’ (parole e musica dei cronisti di RaiSport Maurizio Fanelli ed Alice Pedrazzi in occasione del posticipo della quarta giornata contro Ragusa) della Techfind Serie A1 femminile di basket non possono passare inosservate per le rispettive federazioni cestistiche impegnate a tutto tondo con le attività delle rispettive nazionali, senior e giovanili. E così sono stati ben quattro gli elementi del roster dei #fioridacciaio a disposizione di coach Mimmo Sabatelli a finire sotto osservazione da parte delle rispettive federazioni.

QUALIFICAZIONI EUROPEE Nella prima finestra di qualificazione per l’Eurobasket 2025 (rassegna continentale che si svolgerà tra Italia, Germania, Grecia e Repubblica Ceca), cinque rossoblù sono state attenzionate dai rispettivi commissari tecnici. In Italia, il coach venafrano Andrea Capobianco ha inserito tra le sedici convocate l’esterna Martina Kacerik, mentre per Stefania Trimboli c’è la presenza tra gli otto elementi a disposizione. Slovacchia e Slovenia invece hanno invece selezionato nei rispettivi gruppi che prepareranno le due gare di qualificazione di questo mese di novembre Miroslava Mištinová e Zala Šrot.

TRE IN GIRO Per i tre elementi inseriti nei gruppi base delle proprie nazionali, dopo la trasferta di Sesto San Giovanni del 4 novembre, avverrà l’approdo nei rispettivi raduni ed il rientro a Campobasso ci sarà solo il 13 novembre, a tre giorni dalla sfida interna con la Virtus Bologna.