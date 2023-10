Alcune settimane fa la polizia di Termoli aveva denunciato una donna di San Severo responsabile di vari furti messi a segno tra maggio e agosto in due negozi di Termoli che vendono prodotti per la casa. Dagli accertamenti successivi è risultato che la donna nei giorni in cui ha messo a segno i furti era agli arresti domiciliari. Per questo è scattata ora anche la denuncia per evasione.