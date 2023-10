di Pietro Colagiovanni

L’Italia è un paese surreale, un paese in cui lo scadente livello della gestione pubblica è capace sempre di sorprenderti, ovviamente in negativo. Faccio una premessa: quanto sto per dire non ha, e soprattutto non vuole avere, nulla di politico. La politica per me è ormai

solo un vecchio ricordo ed un’antica passione, sfiorita e lontana negli anni.

La politica degli uomini a mio modestissimo avviso, è ad un livello tale, non solo in Italia ma nel mondo, che non può essere di nessun aiuto nella soluzione delle problematiche pressanti della gente comune. Detto ciò, mi ha molto colpito la nomina di Giuliano Amato, politico e giurista di 85 anni, a capo della commissione ministeriale sugli algoritmi, in pratica una sede di studio dei cambiamenti epocali derivanti dalla cosiddetta Intelligenza Artificiale.

Non amo particolarmente Giuliano Amato non per questioni politiche ma per questioni afferenti il personaggio. Non mi piacciono, infatti, le persone che scendono dal carro del vincitore quando il vincitore non è più tale (come fece con Bettino Craxi) e mi

piacciono ancor meno le persone che, in nome del popolo italiano, danneggiano e devastano lo stesso popolo italiano, come fece nel 1992 in qualità di Presidente del Consiglio Amato con il prelievo forzoso del 6 per mille sui conti correnti dei cittadini di questa

sventurata nazione. Ciò detto ritengo Giuliano Amato un valido giurista ed un uomo politico di un certo spessore, e il suo soprannome di Dottor Sottile non mi sembra affatto abusato. Ma il punto non è personale, non è politico ma è semplicemente di scenario. Come si fa a nominare un’ anziano signore di 85 anni, vissuto e prosperato in un mondo ormai superato e polveroso a capo di una

commissione che deve valutare l’impatto di una nuova e impetuosa tecnologia, una tecnologia talmente veloce e impattante che gli stessi esperti del settore faticano a definirne il perimetro e la forza? E’ come se al famoso operaio inglese Ned Ludd, quello che

distruggeva nel 1700 le macchine perché minacciavano il suo lavoro di tessitore, venisse poi affidata dal governo la direzione di uno stabilimento industriale. Per capire come sta messa l’Italia bastia guardarsi un po’intorno ed andare in Gran Bretagna. Lì per

consigliare il governo sui rischi e le prospettive dell’Intelligenza Artificiale hanno scelto l’ingegnere 38enne Ian Hogart, laureato in computer science a Cambridge con il massimo dei voti e a capo di un fondo per start up nel settore tecnologico di 250 milioni di

sterline. Poi ti chiedi perché i giovani talenti fuggono dall’Italia.

Perché l’Italia è probabilmente il paese più bello al mondo da visitare e per fare il turista, ma non è possibile viverci, devi semplicemente fuggire.