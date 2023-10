Trivento, pubblicato il concorso musicale per musicisti e band giovanili. L’Ambito Territoriale Sociale con Comune capofila Campobasso, ha voluto organizzare l’evento musicale e di promozione, denominato “Mic Drop” 2023. All’evento, previsto per fine dicembre 2023 a Campobasso, potranno esibirsi al massimo 6 concorrenti che saranno selezionati direttamente dalla Giuria di valutazione. Possono partecipare all’iniziativa musicisti/band giovanili che abbiano i seguenti requisiti: siano residenti nella Regione Molise; non residenti nella Regione Molise che: siano iscritti presso scuole pubbliche/private (anche di musica) e/o iscritti presso l’Università con sede nella Regione Molise. In caso di band almeno un componente deve soddisfare tale requisito; abbiano un’età compresa tra 15 e 34 anni (35 non compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso), ovvero, in caso di band, un’età media dei componenti non superiore a 34 anni. Per ogni più specifica informazione si può consultare il sito dell’Ente www.comune.trivento.cb.it o anche il sito dell’ATS di Campobasso www.ambitosocialecb.it