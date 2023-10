Le buone prassi dell’invecchiamento promosse dal Comune di Busso. Continuano gli incontri rivolti alla cittadinanza, in particolar modo agli anziani, voluti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Palmieri. Il 19 ottobre scorso, il maresciallo dei carabinieri, Rosario Farnitano, ha messo in guardia i presenti dalle tante truffe che oggigiorno vengono messe in atto dai malviventi, il più delle volte approfittando della solitudine o dell’isolamento sociale degli anziani. Ieri, 26 ottobre, è stato ospite il dottor Giuseppe Paparozzi, il quale ha parlato dello stile sano alimentare da tenere e dell’attività fisica “dolce” da fare, per almeno 30 minuti al giorno. Nel prossimo incontro programmato, interverrà la dottoressa Fiorella Masucci, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, che toccherà gli altri aspetti che contraddistinguono l’avanzare dell’età.