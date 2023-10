Obiettivo vittoria per il Circolo La Nebbia Cus Molise che domani pomeriggio ospita al Palaunimol, inizio fissato alle 17,30,il Capurso. Non inganni l’ultimo posto in classifica dei pugliesi perché gli uomini di Guarino, al pari dei rossoblù, hanno voglia di riscatto. Sarà quindi una gara combattuta ed equilibrata. Alla vigilia questo è il pensiero del giovane e promettente Mario Pazienza.

Siete reduci dal pari di Roma, che gara ti aspetti con il Capurso? “Sarà una gara dura ed equilibrata contro una squadra che come noi ha assoluto bisogno di punti. Sono convinto che a fare la differenza saranno i dettagli. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi cercando di correggere gli errori commessi nelle precedenti uscite. Ripartiremo dalla grande determinazione messa in campo a Roma, grazie alla quale siamo riusciti ad acciuffare il pareggio in extremis. Segno questo che la nostra squadra non molla mai. Domani scenderemo in campo solo per i tre punti”.

Arriva una squadra ferma al palo. Servirà una prova di carattere per portare via i tre punti. E’ così? “Assolutamente. Abbiamo avuto modo di vedere che in questo girone non esistono partite scontate ma si può vincere e perdere con tutti. Dovremo essere bravi a far risaltare i nostri pregi celando i nostri difetti. Siamo un gruppo nuovo con grandi potenzialità. Se lavoriamo alacremente così come stiamo facendo possiamo fare strada”.

Il campionato è di quelli duri, nessuna gara è scontata. Che idea ti sei fatto da queste prime giornate? “C’è un grande equilibrio e non esiste a mio parere una squadra in grado di fare il vuoto. Per qualsiasi obiettivo la lotta è serrata e noi dovremo essere bravi a fare punti anche lontano da casa. L’obiettivo stagionale andrà però costruito di fronte al nostro pubblico dove dovremo rendere la vita durissima a tutte le formazioni”.

Dal punto di vista personale come ti stai trovando in questa categoria per te nuova? “Sicuramente arrivo in una categoria diversa rispetto a quella precedente ma con il passare delle settimane e degli allenamenti mi sento sempre più a mio agio sul campo. Ho deciso di intraprendere questa avventura con grande entusiasmo e mi auguro di poter essere utile alla causa per raggiungere insieme ai miei compagni gli obiettivi che la società si è prefissata”.

Quale potrà essere l’obiettivo del Cln Cus Molise a tuo avviso? “Dobbiamo pensare ad una gara alla volta e alla fine tireremo le somme. Prima di tutto bisogna mettere in cassaforte la salvezza, poi penseremo eventualmente a qualcosa di più”.

Sei giovane e con tanta voglia di crescere, quali consigli ti danno i giocatori più esperti? “Avere l’opportunità di lavorare con giocatori che fanno questa categoria da anni e che hanno militato anche in campionati più importanti è una fortuna. Ogni giorno mi aiutano e mi danno consigli su come muovermi in campo per riuscire a rendere al meglio. In questo modo posso solo crescere”.

Il programma della quarta giornata – Benevento-Roma; Lazio-Polisportiva Futura; Giovinazzo-Canosa; Itria-Regalbuto; Melilli-Cesena; Cln Cus Molise-Capurso. Riposa: Manfredonia.

La classifica: Benevento, Manfredonia 9; Canosa 6; Roma 5; Polisportiva Futura, Giovinazzo, Itria 4; Regalbuto, Melilli, Cesena 3; Cln Cus Molise 1; Capurso, Lazio 0.