Amministrative 2024, a Trivento si respira già aria di campagna elettorale. Corallo replica a Pavone sull’ultimo consiglio comunale: diffido chiunque ne metta in dubbio la legalità e la correttezza amministrativa. Il capogruppo di opposizione di “Futuro Trivento”, Luigi Pavone, con una nota alla stampa, ha messo in evidenza come l’ultimo consiglio comunale abbia approvato 8 punti all’ordine del giorno in 10 minuti, con la minoranza assente. La replica del sindaco Pasquale Corallo non si fa attendere, “da premettere che la maggioranza era presente in Consiglio comunale dalle ore 20:20 – fa sapere Corallo – l’Assise è stata convocata per le 20:30, abbiamo atteso le ore 20:35, ma dei componenti della minoranza nessuno sapeva dove fossero e, soprattutto, quali sarebbero state le loro intenzioni. Abbiamo dato inizio, allora, alla discussione dei punti messi all’ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che nel precedente Consiglio avevamo atteso invano un’ora l’arrivo dei consiglieri di minoranza, per poi passare alla seconda convocazione svolta in loro assenza. C’è da dire che solo il consigliere Gianfranco Mazzei ha avvisato della sua assenza all’ultimo consiglio, e per questo lo ringrazio, mentre i quattro consiglieri di opposizione, con mancanza di rispetto oltre alla mancanza di puntualità, non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione o quantomeno avviso. In merito alla celerità della discussione – continua Corallo – faccio presente che la nostra squadra di maggioranza è compatta e gli argomenti li portiamo, li approfondiamo e li condividiamo in riunione di preconsiglio, dunque non abbiamo alcun motivo di ripeterci, se non in presenza della minoranza. Infine, capisco l’enfasi dovuta alla campagna elettorale oramai già avviata e per la quale noi gruppo di maggioranza siamo già pronti a ripetere il successo del 2019, posso capire anche che il gioco delle parti crei inevitabilmente il dubbio, ma ciò che non riesco proprio a giustificare è che venga messa in discussione la legalità e la correttezza amministrativa, che rientrano nella funzione di garante attribuita al segretario comunale, sempre impeccabile e che anche in questa occasione ha affermato il suo ruolo super partes, attestante la regolarità dell’operato. A tal riguardo diffido ufficialmente chi metta in atto condotte e dichiarazioni inappropriate e che possano sovvertire tali imprescindibili fondamenta”.