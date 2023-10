I 60 anni della Regione Molise, il prossimo 27 dicembre, potrebbero essere celebrati alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo conferma all’Ansa il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante. “E’ un traguardo importante – ha detto il vertice di Palazzo D’Aimmo – spero che il Capo dello Stato voglia accogliere il nostro invito. Questo anniversario va festeggiato in maniera adeguata. Penso ad iniziative che non si svolgeranno solo all’interno del ‘palazzo’, ma che potranno essere trasferite nei luoghi del lavoro o del mondo della scuola. Non sono ancora sicuro sulla data del 27 dicembre, se il Presidente della Repubblica vorrà venire, sarà lui a dettare l’agenda. In ogni caso le iniziative in programma saranno molto articolate e, chiaramente, prevedono una giornata formale, come da protocollo. Vorrei però trasferire al territorio alcuni eventi. Ne parlerò con i componenti l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con il Governatore, Francesco Roberti. Il tema centrale – ha evidenziato Pallante – è rivitalizzare la Regione con una iniezione di fiducia ai cittadini e con l’avvicinamento del massimo grado delle istituzioni. Per questo anniversario, dunque, sarà la Regione a spostarsi sul territorio e non il contrario”.