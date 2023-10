In Campania ogni famiglia spende per acquistare generi alimentari e bevande alcoliche 552 euro al mese. Quasi il 42 per cento in più rispetto a una famiglia che vive in Sardegna che di euro ne spende 389, il valore più basso della penisola.

Dunque, il carrello della spesa nella regione patria della dieta Mediterranea è quello più pesante. I dati su base Istat rivelano che la voce dei prodotti da mettere a tavola è una componente importante della spesa familiare, della quale assorbe in media il 18 per cento delle risorse. In media, è stato calcolato dall’istituto di ricerca, la spesa mensile per famiglia vale 482 euro. In pratica un euro su cinque viene speso per mangiare, con un deciso aumento dell’incidenza di altre voci di spesa la casa, i trasporti e le comunicazioni.

Le famiglie molisane mettono nel carrello della spesa beni per 499 euro, e il Molise, insieme all’Umbria si colloca al quarto posto nella classifica nazionale.

Ma se questo dato potrebbe indurre a pensare ai molisani come persone che non guardano al centesimo, il dato sull’inflazione calcolata a settembre su base annua capovolge decisamente il quadro e restituisce al Molise la fascia di regione tra le più oculate.

Campobasso, con un’inflazione di poco superiore al 4,5 per cento, si colloca tra le prime città del centro Italia per rincari meno alti. In Molise il tasso di inflazione annua è calcolato al 4,7 per cento, con una spessa in più all’anno di 851 euro. Meglio solo la Basilicata, che si conferma regione risparmiosa d’Italia mentre la Liguria e Genova città con l’inflazione più alta, superano il tetto del 7 per cento annuo.