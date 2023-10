Il governo Meloni ha portato a casa risultati importanti nel corso di questo primo anno di governo. Un bilancio positivo, tracciato nel corso della convention che si è svolta in tutte le regioni italiane, organizzata da Fratelli d’Italia. A Campobasso presente tutto il quartier generale molisano del partito. Ospite d’eccezione, a rappresentare il Governo, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che non ha esitato a parlare di un anno fondamentale per la ripresa economica e sociale del Paese, elencando tutti i provvedimenti messi in campo. La prevista diretta streaming della presidente de Consiglio non c’è stata. La Meloni è rientrata a notte fonda dal suo viaggio in medio Oriente. Così ha fatto pervenire, in tutte le città collegate un videomessaggio registrato nel quale, oltre a ricordare quanto fatto dal governo in questo anno, ha anche sottolineato con orgoglio come l’Italia ora possa andare avanti con la schiena dritta e a testa alta. “Dobbiamo proseguire su questa strada, con coraggio e determinazione”, ha concluso tra gli applausi.