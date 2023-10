La parola d’ordine consegnata dal Nazzareno alle periferie è una sola: rinnovamento. Quelli che una volta si chiamavano quadri dirigenti, nel Partito Democratico si preparano a una nuova svolta. L’appuntamento è per il 17 dicembre, data indicata dall’assemblea regionale per le primarie dalle quali uscirà il nome del prossimo segretario, o segretaria. La data dovrà ratificarla la direzione che, con molta probabilità, verrà chiamata a decidere mercoledì o giovedì prossimi. Ma ormai è evidente che il popolo dei gazebo tornerà a scegliere. Non servirà essere iscritto al Pd, potrà votare qualunque elettore. Va dunque in archivio la liturgia del congresso, delle interminabili riunioni e della nomina dei delegati, dei possessori di tessere e di potentati politici. Le primarie saranno aperte a tutti. Un rischio che ha già provocato lo tsunami Elly Schlein che, arrivata senza essere vista, ha ribaltato Stefano Bonaccini dato per favoritissimo alla vigilia. E al rinnovamento che prevede la fine delle liturgie congressuali, fa da specchio l’idea di un ricambio generazionale sulla quale si registra una larghissima condivisione nell’assemblea e nella direzione regionale del Pd. ‘Non sarò ricandidato – ha fatto sapere da tempo il segretario uscente Vittorino Facciolla – ma l’auspicio è che ci sia una candidatura faccia unità”. Tra le figure emergenti del Dem, però, non tutti hanno dato disponibilità a guidare la segreteria. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Stefano Buono, segretario cittadino di Venafro, di Ovidio Bontempo, vice segretario a Isernia, dell’ex presidente del consiglio comunale di Termoli, Manuela Vigilante, dei consiglieri comunali di Campobasso, Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno, del sindaco di Pietracatella Antonio Tommasone. Le diplomazie sono già in campo per cercare di annodare i fili e trovare la convergenza massima su chi avrà il compito di guidare il Pd in una fase delicatissima. E subito con una sfida non da poco: le comunali a Termoli e a Campobasso, abbinate alle europee a giugno.