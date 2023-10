Concluso il soggiorno termale per i cittadini dell’area di Trivento con il cofinanziamento dell’ Ambito Sociale di Campobasso. Corallo: esperienza più che positiva e che ripeteremo anche il prossimo anno. Terminato il soggiorno termale pendolare a Telese, di due settimane, per circa 50 cittadini residenti a Trivento, Roccavivara, Salcito e San Biase. Un servizio gratuito per gli utenti, realizzato grazie al cofinanziamento dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e dell’azienda Minieri Telese Terme. Voluto dall’Amministrazione comunale di Trivento, il ciclo di cure termali è stato seguito nel suo iter amministrativo dal dottor Vittorio Scarano, mentre la parte logistica è stata coordinata da Simona Ciavarro, personale messo a disposizione dall’Ambito Sociale. “Una esperienza più che positiva – riferiscono il primo cittadino Pasquale Corallo e il vice sindaco con delega alle Politiche sociali, Sandra Stinziani – i cittadini di Trivento e del territorio sono rimasti molto soddisfatti e ci hanno chiesto di ripetere questa esperienza. Un servizio che certamente migliora lo stato psico fisico degli utenti, hanno creato un gruppo di amicizie con anche una cena di saluto. Una iniziativa che avevamo messo nel programma elettorale passato e che riproporremo nel nostro prossimo programma elettorale del 2024 – chiudono gli amministratori – come anche il campus estivo, che ha ricevuto la medesima soddisfazione dei più giovani e delle loro famiglie. Anticipiamo che per le festività natalizie metteremo in campo altre misure similari. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione delle terme e soprattutto loro, i nostri cittadini che hanno apprezzato il lavoro svolto”.