Continua a tenere banco il tema delle liste d’attesa in campo sanitario. Dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale di una mozione in tale senso e l’immediato intervento della struttura commissariale che ha stanziato 1milione e 800mila euro da qui alla fine dell’anno per interventi urgenti, è arrivata questa mattina una conferenza stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e di costruire democrazia. Sono state infatti le due forze politiche di opposizione a presentare la mozione poi approvata anche dalla maggioranza. Nodo centrale della vicenda è la richiesta di attivazione del CUP unico di prenotazione anche per i soggetti privati accreditati.

Assente Roberto Gravina, per il M5S presente anche il consigliere Angelo Primiani che ha sottolineato ,tra le altre cose, la necessità di un registro per il monitoraggio delle prestazioni mediche intra moenia. Dal consigliere e fondatore di Costruire democrazia è stata sottolineata la centralità del Consiglio regionale in materia di sanità.