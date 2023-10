Prevenzione alle truffe e buone prassi per la salute psicofisica, il Comune di Busso e l’Arma dei carabinieri incontrano gli anziani. Nella giornata di ieri, 19 ottobre, si è tenuto il primo degli incontri messi in programma, per la prevenzione alle truffe agli anziani e promozione delle buone prassi per la salute psicofisica. Il sindaco Michele Palmieri e il Maresciallo dei Carabinieri, Rosario Farnitano, presso la sala consiliare del Comune di Busso, hanno incontrato i cittadini, in special modo gli over 65enni condizionati da situazioni di disagio, quali solitudine e isolamento sociale, per discutere delle nuove tecniche truffaldine messe in campo dai malfattori ai danni dei cittadini, illustrando come comportarsi e reagire alle truffe. Il prossimo incontro è previsto per il giorno 26 ottobre e sarà tenuto dal dottor Paparozzi con argomenti correlati al buon invecchiamento e alle buone prassi per migliorare e/o mantenere la proria salute in buono stato. Messo in programma un ulteriore incontro con la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa dottoressa Fiorella Masucci.