Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?», Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da questo mese con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. L’attesissimo tour della reunion, che sta facendo registrare già il sold out in molte città italiane, arriva anche in Molise. Promosso da Ps Live Group, che ancora una volta porta in regione il meglio della musica italiana, il concerto è in programma domenica 26 novembre (ore 21) all’Auditorium di Isernia. Le prevendite saranno aperte alle 15 di oggi, venerdì 20 ottobre, sulla piattaforma Ciaotickets.