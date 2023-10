Conferenza stampa di presentazione del laboratorio politico “Futuro Trivento”. Domenica 22 Ottobre, alle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del laboratorio politico “Futuro Trivento”. Il laboratorio politico nasce con l’obiettivo di promuovere il confronto costruttivo di idee, iniziative, proposte politiche – si riporta nel comunicato stampa – per lo sviluppo del nostro territorio e di formare nuovi amministratori, cercando di riuscire nell’arduo compito di riavvicinare le persone alla politica, intesa nell’accezione nobile del termine. Il laboratorio promuoverà incontri, iniziative di tipo politico che hanno l’intento di elaborare un programma politico per il nostro territorio, di mettere insieme gli amministratori e aspiranti tali dei territori limitrofi per elaborare strategie e progettualità comuni da mettere in campo e di formare nuovi amministratori. Il laboratorio – chiude la nota – è aperto a tutti coloro che intendono impegnarsi a vari livelli in politica, senza distinzione di colore politico ed ideologie. Dopo la conferenza stampa, sarà previsto un momento di incontro e di confronto per chi intenderà partecipare.