La notizia ha fatto preoccupare e non poco gli amanti della montagna e i frequentatori della località sciistica: impianti sportivi e strutture di Campitello Matese finiscono all’asta ma a quanto pare non si arriverà alla vendita e la vicenda è destinata a rientrare. Gli avvisi dell’asta sono stati pubblicati su un sito specializzato. La professionista delegata è la commercialista Lucia Morgillo di Bojano. La causa della vendita è riconducibile a un’istanza del Comune di San Massimo che vanta da anni crediti per centinaia di migliaia di euro nei confronti di ‘Funivie Molise’ a titolo di mancato pagamento dell’indennità sulle superfici sciabili. La vendita senza incanto è fissata il prossimo 22 dicembre nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a Campobasso. Si tratta di beni per quasi 3 milioni e 400mila euro e nello specifico, di un fabbricato adibito a hotel il cui prezzo è fissato in 625 mila euro, delle seggiovie ‘San Nicola’, prezzo 750 mila euro, ‘Anfiteatro’ prezzo 1.300.000 euro, ‘Lavarelle 2’ prezzo 300 mila euro e della sciovia ‘La Piana’ prezzo 450mila euro. Fin qui la situazione attuale, ma la vicenda dovrebbe trovare presto una soluzione definitiva perché Funivie Molise ha già pagato una parte del debito per circa 150mila euro e a breve pagherà la restante quota di circa 300mila euro. Lo spiega a Telemolise l’amministratore della società, Fausto Parente. “Con il Comune di San Massimo c’è un ottimo rapporto – afferma l’avvocato – stiamo dialogando e salderemo il dovuto. Il clima è di piena collaborazione per il bene della località sciistica che sta vivendo un momento di rilancio”. Parente spiega anche che sono in corso ulteriori importanti lavori di ammodernamento. “ A fine novembre sarà tutto pronto per la nuova stagione – afferma -. Avremo l’innevamento programmato sulle piste basse, il lago per l’innevamento è stato risistemato e dopo 20 anni tutto l’impianto elettrico della Del Caprio è stato rimesso a nuovo”.