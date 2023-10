Share on Twitter

Il presidente della Regione Francesco Roberti con proprio decreto ha formalizzato la nomina di Antonio Lastoria alla direzione dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma (Arps), confermando quanto stabilito dalla Giunta regionale con delibera dello scorso 6 ottobre. L’incarico avrà durata triennale. La scelta è avvenuta a seguito di “una ponderata valutazione e comparazione dei curricula professionali di tutti i dirigenti regionali agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti esterni inclusi nell’apposito elenco degli idonei” e per “aver svolto già in precedenza la medesima attività”.