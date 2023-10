Recesso dall’Unione dei Comuni del Medio Sannio, convocato il consiglio comunale di Trivento. In seduta pubblica straordinaria, si terrà il consiglio comunale, presso la sala comunale del Centro Polifunzionale di Via Beniamino Mastroiacovo, il giorno 23 ottobre 2023, alle ore 20,30, in prima convocazione e alle ore 21,30, in seconda convocazione, per l’esame delle seguenti proposte: 1. Lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 08/08/2023; 2. Lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 14/08/2023; 3. Sostituzione membro nelle commissioni consiliari; 4. Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Ratifica D.G.C. n. 145 del 01.09.2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel; 5. Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – ratifica D.G.C. n. 147 del 12.09.2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel; 6. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025; 7. Interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali; 8. Recesso unilaterale del Comune di Trivento dall’Unione dei Comuni del Medio Sannio; 9. Comunicazioni del Sindaco.