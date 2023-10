Nominato l’amministratore parrocchiale della Cattedrale di Trivento, il canonico don Antonio Guglielmi. Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, ha nominato Amministratore parrocchiale della Cattedrale il canonico Antonio Pasquale Guglielmi. Si tratta di un incarico rilevante e delicato in quanto – fanno sapere dalla curia trignina – come tutti sanno, la Chiesa Cattedrale, intitolata ai Santi Martiri Nazario, Celso e Vittore, è la madre di tutte le Chiese della diocesi di Trivento, di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, in quanto contiene, al suo interno, la Cattedra del Vescovo diocesano. Don Guglielmi, che è già collaboratore di fiducia del Vescovo in qualità di economo e direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano, unitamente ad altre mansioni, con la sua esperienza accumulata nel corso degli anni, svolgerà il suo nuovo servizio pastorale coadiuvato dal vicario parrocchiale, don Beniamino Ciolfi. Don Antonio è stato ordinato presbitero il 25 luglio del 1989, dall’allora Vescovo Antonio Santucci. Dopo aver guidato la parrocchia di san Giuseppe artigiano in Codacchi, nell’ottobre del 1992 è stato nominato parroco di Salcito e dal 1999 anche parroco di Taverna di Schiavi di Abruzzo. Pur assumendo l’incarico di Amministratore parrocchiale della Cattedrale di Trivento, don Guglielmi continuerà a servire le due parrocchie suddette, con lo stesso amore e la stessa dedizione. Al canonico Guglielmi – nel giorno in cui inizia la missione affidatagli – i migliori auguri di un proficuo apostolato.