La società ha presentato anche il neo ds incaricato Sergio Filipponi il quale non ha nascosto di aver seguito recentemente la squadra già ad Ascoli alla terza giornata, segnale che la fiducia verso i due ex tecnici era stata intaccata da subito. A Filipponi il compito di tenere unito l’ambiente, di stare al fianco dei giocatori e di monitorare tutte quelle situazioni che potrebbero tornare utili al Campobasso alla riapertura del mercato. Il problema principale riscontrato da Pergolizzi e dal suo staff è di natura fisica: il calo classico dopo un’ora di gara che ha sempre il Campobasso e che in parte si è visto anche domenica sarebbe da addebitare a difetti nella preparazione. Dopo il mercoledì di Coppa, sarà testa nuovamente al campionato: per la vicina trasferta di Sora sono a disposizione cinquecento tagliandi per la tifoseria rossoblu che certamente migrerà in massa verso il Lazio.



Molto simile il cammino avuto da Termoli e Vastogirardi anche in fatto di gol segnati: attacchi abbastanza spuntati. Due le reti degli alto molisani, sei quelle segnate dal Termoli. Per il Vastogirardi che pure ha tentato di rinforzarsi a mercato chiuso con l’arrivo di Cesaroni, Notaresco nel mirino. Una squadra da rispettare e che due settimane fa è stata capace di imporsi ad Avezzano. Termoli in casa della rivelazione Fossombrone che avrà pure tre punti ottenuti a tavolino ma che a San Benedetto ha dimostrato di poter competere, ricordiamo il pari dei locali solo a tempo scaduto. Il Termoli di Martino è avvisato