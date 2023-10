Si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale A.I.A.C. Molise. Il Presidente Regionale A.I.A.C., Avv. Stefano Maggiani, il Segretario Regionale, Carlo Di Somma, e i Presidenti delle Sezioni A.I.A.C. di Campobasso e Isernia, Giovanni Mastrogiacomo e Massimiliano Matticoli, hanno incontrato gli altri Colleghi del Consiglio per analizzare la situazione degli Allenatori associati, per programmare nuovi Corsi per Allenatori e di Aggiornamento, per discutere di nuove esigenze dei Tecnici, per svolgere un monitoraggio del Territorio e per organizzare eventi A.I.A.C. con la presenza del Presidente Renzo Ulivieri, dei Vice Presidenti Giancarlo Camolese e Pierluigi Vossi, del Segretario Generale, Luca Perdomi, e di altri Dirigenti. “In primo luogo mi piace porre in evidenza il proficuo rapporto di collaborazione che intercorre tra l’A.I.A.C. Molise, il C.R. Molise LND, il S.G.S. Molise, l’A.I.C. e l’A.I.A. che, insieme e per competenza, operano per la crescita del Movimento Calcistico Molisano. Anche dalla nostra analisi si confermano le preoccupazioni che emergono dal confronto con le altre componenti della FIGC, i dati sono preoccupanti e ben noti a tutti, stiamo vivendo momenti molto complicati a causa dei disagi economico/sociali vissuti dal territorio tra i cui effetti quello più drammatico è rappresentato dallo spopolamento, situazioni che mettono le società di calcio in grande difficoltà, per questo motivo risulta fondamentale fare squadra. Comunque, nel Consiglio odierno abbiamo evidenziato l’importante lavoro di formazione che abbiamo svolto in questi tre anni con i Corsi Licenza C e Licenza D, quest’ultimo attualmente in corso, che vede una nutrita partecipazione di calciatori e di studenti della facoltà di Scienze Motorie. Secondo la programmazione concordata, a gennaio 2014 dovrebbero svolgersi il Corso per Allenatori Futsal e quello per i Preparatori dei portieri, quindi, sarà di nuovo la volta del Corso Licenza C nel periodo maggio/luglio. Inoltre, si è analizzato il problema annuale dei rapporti tra Società e Allenatori con particolare attenzione all’andamento delle vertenze economiche a tutela degli Allenatori nostri associati. La riunione si è chiusa con l’impegno di tutti i presenti ad organizzare un importante evento di sensibilizzazione per i ragazzi”. L’occasione della riunione del Consiglio ha consentito al Presidente Maggiani di ricordare ai colleghi Allenatori il Protocollo d’Intesa stipulato il 7 febbraio 2022 tra l’AIAC e l’AVIS Regionale Molise, tra il Vice Presidente Vicario dell’AVIS Molise, Ing. Gianfranco Massaro, e il Presidente dell’AIAC Prof. Renzo Ulivieri; il Protocollo d’Intesa è finalizzato a creare una positiva sinergia tra gli Allenatori/Allenatrici di Calcio e il mondo della Donazione di Sangue al fine di diffondere la cultura della donazione e del calcio come sport portatore di sani principi etici e morali, l’obbiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la Comunità alla Donazione, anche attraverso gli Allenatori e le Allenatrici di calcio che, in quanto Maestri/e dei loro calciatori e calciatrici, giovani e adulti/e, sono portatori di valori positivi e potranno contribuire a far crescere i donatori per salvare nuove vite. L’AIAC e l’AVIS hanno in comune la tutela della salute che passa attraverso l’esercizio fisico, una sana alimentazione, una adeguata prevenzione che si può attuare proprio con la donazione, infatti, i donatori sono sottoposti a visite mediche e a seguito della donazione gli vengono inviate gratuitamente e nel rispetto della privacy i risultati delle analisi. Grazie al protocollo d’intesa siglato, l’AIAC, nel Molise, avrà l’opportunità di avere una ulteriore sede presso l’AVIS Molise per ricevere gli Allenatori e le Allenatrici suoi associati e dove potrà condividere anche la cultura della donazione. Il Presidente Maggiani, inoltre, ha colto l’occasione per condividere con i Colleghi Consiglieri il ricordo della sorella Sara, donatrice di organi, che ieri avrebbe compiuto 49 anni, ricordando che la Sala Convegni della sede della Sede Regionale dell’AVIS Molise, è stata a Lei intitolata e dove si sono svolti diversi incontri di formazione ed aggiornamento dell’AIAC.