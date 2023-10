Sarà una sfida a due per l’elezione del presidente della Provincia di Campobasso. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, prevista per oggi alle 12, i nomi dei candidati erano quelli di Pino Puchetti, sindaco di Larino e Orazio Civetta, primo cittadino di Ripabottoni, attualmente presidente facente funzioni, dopo l’elezione di Francesco Roberti alla carica di governatore. La candidatura di Civetta è espressione del centrodestra.

La candidatura di Pino Puchetti è espressione del territorio, come egli stesso l’ha definita.

I sindaci della provincia di Campobasso saranno chiamati alle urne domenica 5 novembre dalle 8 alle 20. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sala della Costituzione.