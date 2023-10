Complice anche il clima ancora caldo, continuano gli incendi in provincia di Isernia. Nella zona industriale di Pozzilli (IS) le fiamme hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Venafro. Limitati per fortuna i danni, circa mille metri quadri con danneggiamenti alla linea Telecom e ad una struttura del impianto di sollevamento acqua del consorzio industriale Isernia Venafro. In supporto è intervenuta anche un squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Isernia. Nelle stesse ore un incendio si è verificato anche nelle campagne di Agnone, Qui sono dovuti intervenire i pompieri del centro altomolisano.