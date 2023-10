L’entusiasmo dei bambini per i Vigili del fuoco. Per loro una mattinata piena di emozioni alla scoperta dell’attività dei pompieri di fronte a ogni tipo di emergenza. In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, e con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui temi della Protezione civile, il comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, in collaborazione con la Direzione regionale del Corpo e la Prefettura, ha organizzato la visita degli alunni della scuola Nontini di Campobasso.

A loro sono stati mostrati prima alcuni video su come bisogna comportarsi di fronte a una emergenza, poi hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica dell’attività dei pompieri: dagli uomini che si calano dalle finestre di un palazzo per salvare la vita a chi è in difficoltà e fino alle tecniche utilizzate per spegnere le fiamme. A fare da guida nel segreti della caserma è stato il comandate provinciale dei Vigili del fuoco Marcello Lombardini. Presenti per l’occasione anche il sindaco della città Paola Felice e il prefetto Michela Lattarulo.