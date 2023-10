“Non è questo il Pnrr che vogliamo. Non è normale che Comuni, soprattutto piccoli comuni delle aree interne e montane, siano costretti di fatto ad aspettare anche quattro mesi prima di ricevere le somme rendicontate ai Ministeri a seguito di lavori effettuati e pagati”. L’allarme, lanciato dal presidente nazionale Uncem, Marco Bussone, è ripreso e rilanciato dal responsabile molisano dell’unione dei comuni montani, Candido Paglione.

Che intende porre l’attenzione su un tema in particolare che riguarda anche i comuni molisani. Ci sono infatti diversi centri della regione tra gli 800 che in Italia sono in attesa di liquidazione di somme. “Il Pnrr – dice ancora Paglione – ha infatti complicato un meccanismo già di per sé intricato, rischiando di gettare i comuni, che anticipano le somme, in una grave crisi finanziaria, con il risultato che diversi sindaci potrebbero addirittura pensare di rinunciare a partecipare ai bandi. Cosa che sarebbe gravissima. Una situazione insostenibile, quando sarebbe invece possibile, a fronte di una procedura corretta, magari semplificata, ottenere l’accredito delle somme una settimana dopo la conclusione dell’iter burocratico”.