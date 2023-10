Share on Twitter

Grande attesa per la prima presentazione ufficiale del secondo romanzo di Charles Papa “Nuova Stoccolma”. Dopo l’uscita online su Amazon lo scorso 7 ottobre, il libro (edito da BigBox) farà il suo debutto cartaceo domani, sabato 14 ottobre 2023, alle ore 18.00, alla libreria Risguardi di Campobasso, in via Vittorio Veneto 22, nell’ambito degli appuntamenti “Pomeriggi da Risguardi”.

Con questo nuovo volume, un romanzo fantasy in cui ci si immerge in una realtà distopica, Charles Papa, giornalista e deejay speaker radiofonico di origini inglesi, prosegue la sua riflessione sul tempo, aprendo così la strada ad una terza opera che concluderà la “trilogia del tempo”. Alla presentazione parteciperanno la professoressa e scrittrice Adele Fraracci, che dialogherà con l’autore, e Clara Galuppo, direttore d’orchestra e sassofonista del trio MusArte, che accompagnerà l’evento con il suo sax.

“Nuova Stoccolma”, il secondo romanzo di Charles Papa

Il mondo parallelo di Carlo Senigallia, protagonista del romanzo, cambia dopo la morte della bellissima moglie Sophie, e lo vede proiettato in un futuro tenebroso e privo di neuroni specchio che intreccia realtà fisica e metafisica. Dalla base civilizzatrice di Teseopoli sfiderà ogni legge scientifica creando, insieme alla fedelissima ex infermiera Manuela, la nuova razza antropica dei CLUBBER33 e la città a essa destinata. In un viaggio nel dramma umano e globale, Nuova Stoccolma di Charles Papa tocca gli abissi dell’identità, attraverso le feritoie dell’anima e dell’amore, ammettendo il facile accesso alla malvagità di un uomo comune, con continui colpi di scena che tengono col fiato sospeso i lettori.

Da buon deejay, Papa non poteva far mancare anche in questa opera alcune tracce musicali che avvolgeranno i lettori durante tutta la degustazione di “Nuova Stoccolma”: il testo diventa così un viaggio sensoriale, che entra nell’anima ed accompagna negli intrecci dei protagonisti.

Con questa ultima opera, la BigBox edizioni, giovane casa editrice nata in Molise nel 2019 pensando ad un lettore interessato al mondo che lo circonda e attento a una narrativa di intrattenimento, rimarca la sua mission: ovvero, quella di regalare uno sguardo diverso e inatteso, che rifiuta i pregiudizi, le convenzioni, le mode. “Le storie nei nostri libri portano il lettore a non guardare sempre nella stessa direzione e a preferire i sentieri poco battuti, ad immedesimarsi in personaggi complessi e fuori dall’ordinario. Attraverso le nostre pubblicazioni vogliamo stimolare la curiosità intellettuale, emozionare e divertire, con un’attenzione alla ricerca e all’evoluzione stilistica, all’estetica e alla cura editoriale”.

I libri della BigBox edizioni si distinguono per la qualità della grafica e dei materiali, perché ogni libro è un oggetto pensato per essere amato e conservato nel tempo. Curiamo le nostre pubblicazioni nei dettagli perché facciamo il nostro lavoro con passione. La BigBox edizioni ha voluto scommettere su un nuovo modo di fare editoria, più fresco e attraente; le nostre parole d’ordine sono progetto e curiosità”.